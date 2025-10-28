Картаполов: Законопроект о резервистах не закрепляет службу по месту жительства

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о привлечении резервистов ВС РФ к сборам для охраны стратегических объектов не содержит требования о прохождении службы только в пределах региона проживания. Так он ответил на соответствующий вопрос в ходе обсуждения проекта в первом чтении.