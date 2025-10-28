Картаполов: Законопроект о резервистах не закрепляет службу по месту жительства

Депутат отметил, что при формировании подразделений приоритет будет отдаваться месту регистрации резервиста, однако при необходимости их смогут направлять и в другие субъекты страны.
Напомним, Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, разрешающий привлекать резервистов Вооружённых сил России к специальным сборам для охраны критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Согласно новому закону, направлять резервистов на такие сборы можно будет по указу президента. Они будут заниматься защитой стратегических объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определит правительство.
