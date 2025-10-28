Ричмонд
Картаполов: Законопроект о резервистах не закрепляет службу по месту жительства

Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что законопроект о привлечении резервистов ВС РФ к сборам для охраны стратегических объектов не содержит требования о прохождении службы только в пределах региона проживания. Так он ответил на соответствующий вопрос в ходе обсуждения проекта в первом чтении.

Источник: Life.ru

Депутат отметил, что при формировании подразделений приоритет будет отдаваться месту регистрации резервиста, однако при необходимости их смогут направлять и в другие субъекты страны.

Напомним, Госдума во втором и третьем чтениях одобрила закон, разрешающий привлекать резервистов Вооружённых сил России к специальным сборам для охраны критически важных и жизнеобеспечивающих объектов. Согласно новому закону, направлять резервистов на такие сборы можно будет по указу президента. Они будут заниматься защитой стратегических объектов, включая объекты энергетики и транспорта. Порядок проведения сборов определит правительство.

Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

