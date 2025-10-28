Ричмонд
Каллас: приходится привыкать, что США при Трампе стали непредсказуемой страной

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что после прихода Дональда Трампа к власти политика США стала непредсказуемой.

Каллас сказала, что к подобному положению вещей следует привыкнуть, поскольку Соединенные штаты остаются крупнейшим союзником ЕС.

Как заявила Каллас, Евросоюз не во всем соглашается с Америкой, но работает с ней ежедневно.

Читайте материал «Орбан: незаконное использование ЕС российских активов — прелюдия к войне».

