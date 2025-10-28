Каллас: приходится привыкать, что США при Трампе стали непредсказуемой страной

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что после прихода Дональда Трампа к власти политика США стала непредсказуемой.
Каллас сказала, что к подобному положению вещей следует привыкнуть, поскольку Соединенные штаты остаются крупнейшим союзником ЕС.
Как заявила Каллас, Евросоюз не во всем соглашается с Америкой, но работает с ней ежедневно.
Читайте материал «Орбан: незаконное использование ЕС российских активов — прелюдия к войне».
Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше