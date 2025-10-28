Трамп идет до конца: Россию ждет жесткая нефтяная блокада

Президент России Владимир Путин ранее назвал американские санкции недружественным шагом. При этом он выразил уверенность, что они не скажутся серьезным образом на экономическом сачувствии России, Кроме этого Путин предупредил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не будет делать под давлением.