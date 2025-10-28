Соединенные Штаты намерены жестко обеспечивать соблюдение новых нефтяных санкций против России, чтобы заставить президента Владимира Путина пойти на сделку по Украине. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер.
«Мы ввели эти санкции. Мы планируем обеспечивать их исполнение», — подчеркнул американский постпред. Он добавил, что именно это может стать тем ключом, который «заставит президента Путина прийти за стол переговоров и закончить эту войну».
На прошлой неделе администрация Дональда Трампа, как сообщает издание, распространила санкции против крупных нефтяных компаний России. Это стало первым крупным пакетом финансовых санкций против Москвы с момента вступления Трампа в должность. По словам Уитакера, нынешние меры — это только начало.
«У президента Трампа на руках все карты, и это лишь одна из карт, которую он разыгрывает. Есть и много других», — предупредил посол.
Президент России Владимир Путин ранее назвал американские санкции недружественным шагом. При этом он выразил уверенность, что они не скажутся серьезным образом на экономическом сачувствии России, Кроме этого Путин предупредил, что ни одна уважающая себя страна никогда ничего не будет делать под давлением.
