Каллас заявила о непредсказуемости США после прихода к власти Трампа

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что позиция США по различным вопросам международной политики характеризуется непредсказуемостью после прихода к власти Дональда Трампа, пишет The Economist.
«Америка остается нашим крупнейшим союзником. Мы работаем с ними ежедневно. Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет», — заявила Кая Каллас.
Она добавила, что к этому следует привыкнуть.
Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Дональд Трамп сменил риторику в адрес России после выдвижения на Нобелевскую премию мира.
