Каллас заявила о непредсказуемости США после прихода к власти Трампа

Кая Каллас назвала США крупнейшим союзником ЕС.

Источник: Аргументы и факты

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что позиция США по различным вопросам международной политики характеризуется непредсказуемостью после прихода к власти Дональда Трампа, пишет The Economist.

«Америка остается нашим крупнейшим союзником. Мы работаем с ними ежедневно. Конечно, мы не со всем соглашаемся. Предсказуемости, которая была у нас раньше, теперь нет», — заявила Кая Каллас.

Она добавила, что к этому следует привыкнуть.

Ранее политолог Сергей Марков заявил, что Дональд Трамп сменил риторику в адрес России после выдвижения на Нобелевскую премию мира.

