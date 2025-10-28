Сийярто: жертвами атак ВСУ на нефтепровод «Дружба» становятся простые жители Венгрии и Словакии

По его словам, вопрос энергоснабжения — это вопрос физико-географической реальности. Если инфраструктура, поставляющая энергоносители из России частично через Беларусь в Венгрию, постепенно выводится из эксплуатации, то с физической точки зрения оставшейся инфраструктуры недостаточно. Она не способна полностью удовлетворить потребности Словакии и Венгрии ни в газе, ни в нефти.