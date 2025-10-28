Сийярто: жертвами атак ВСУ на нефтепровод «Дружба» становятся простые жители Венгрии и Словакии

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами атак ВСУ на нефтепровод «Дружба» становятся простые жители Венгрии и Словакии. Об этом заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в интервью телеканалу «Первый информационный», сообщает БЕЛТА.
«Я знаю, что можно парализовать страну, перекрыв ей безопасные поставки энергии. Поэтому мы всегда просим украинцев не атаковать трубопровод “Дружба”. Атакуя трубопровод, они наносят вред не России, а Венгрии и Словакии, и они это прекрасно знают», — сказал Петер Сийярто.
По его словам, вопрос энергоснабжения — это вопрос физико-географической реальности. Если инфраструктура, поставляющая энергоносители из России частично через Беларусь в Венгрию, постепенно выводится из эксплуатации, то с физической точки зрения оставшейся инфраструктуры недостаточно. Она не способна полностью удовлетворить потребности Словакии и Венгрии ни в газе, ни в нефти.
«И знаете, мы не хотим отказываться от наших надежных поставок энергии, потому что, во-первых, это дестабилизирует страну, во-вторых, жертвами подобных явлений станут люди. Дело не в правительстве, а в людях. И мы не хотим, чтобы это произошло», — сказал министр. -0-