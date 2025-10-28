Ураган «Мелисса» обрушился на юго-запад Ямайки

Агентство Associated Press в свою очередь указывает, что ураган «Мелисса» является сильнейшим среди всех, с которыми сталкивалась Ямайка за 174 года наблюдений. Правительство Ямайки заявило, что власти сделали все возможное, чтобы подготовиться к урагану, однако все равно предупредили об ожидаемом катастрофическом ущербе.