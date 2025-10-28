Ричмонд
Ураган «Мелисса» обрушился на юго-запад Ямайки

Это одно из самых сильных обрушений урагана в Атлантическом бассейне за все время наблюдений, указывается в заявлении NHC.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ураган «Мелисса» пятой категории обрушился на юго-запад Ямайки, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр по наблюдению за ураганами США (NHC).

Метеорологи призывают жителей не покидать укрытия.

Ранее ураган «Мелисса» усилился у берегов Ямайки до наивысшей по силе пятой категории по шкале Саффира-Симпсона. Известно как минимум о трех погибших.

По данным издания The Washington Post, «Мелисса» превзошел по уровню интенсивности ураган «Катрина», который в 2005 году стал одним из самых разрушительных стихийных бедствий в истории США.

Агентство Associated Press в свою очередь указывает, что ураган «Мелисса» является сильнейшим среди всех, с которыми сталкивалась Ямайка за 174 года наблюдений. Правительство Ямайки заявило, что власти сделали все возможное, чтобы подготовиться к урагану, однако все равно предупредили об ожидаемом катастрофическом ущербе.

В Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца сообщили, что ураган может затронуть около 1,5 млн человек в регионе Карибского моря.

«По оценкам, порядка 1,5 млн человек окажутся затронуты ураганом в эпицентре шторма. Это очень, очень масштабный шторм, простирающийся на сотни километров, его эффект в виде обильных дождей будет длиться днями», — заявил на брифинге в Женеве глава делегации МФКК в Карибском регионе Неджефор Мгенди. -0-