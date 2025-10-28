На Украине бывшему мэру Одессы Труханову предъявили обвинение прямо на парковке

Сам Труханов заявил о намерении обжаловать решение о лишении гражданства, отвергает наличие российского паспорта и говорит, что не собирается покидать Украину и Одессу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь связывает лишение гражданства с попыткой Киева усилить контроль над городскими финансовыми потоками, включая доходы от контрабанды.