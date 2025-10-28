На Украине бывшему мэру Одессы Труханову предъявили обвинение прямо на парковке

Экс‑мэру Одессы Геннадию Труханову, которого 14 октября лишил гражданства президент Владимир Зеленский, предъявлено обвинение, сообщает издание «Страна.ua». Зеленский тем же указом назначил главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака, ранее с февраля 2023 года возглавлявшего Днепропетровскую областную военную администрацию.
По данным издания, подозрение Труханову вручили вечером на парковке «Арк Спа»; депутат Верховной рады Артём Дмитрук в своём Telegram‑канале сообщил, что меру пресечения, вероятно, изберут в среду — рассматриваются домашний арест или содержание под стражей, и что подозрение вручали возле его дома в Одессе.
Сам Труханов заявил о намерении обжаловать решение о лишении гражданства, отвергает наличие российского паспорта и говорит, что не собирается покидать Украину и Одессу. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в свою очередь связывает лишение гражданства с попыткой Киева усилить контроль над городскими финансовыми потоками, включая доходы от контрабанды.
Die Welt ранее писал, что Владимир Зеленский предпринимает попытки установить контроль над крупнейшими городами Украины, а его внутренняя политика демонстрирует растущую склонность к авторитаризму.