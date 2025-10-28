Власти Литвы выступили с заявлением относительно транзита в Калининградскую область и из нее. Вильнюс сохраняет право на закрытие соответствующего перемещения. С таким утверждением выступил министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в эфире местного радио.
Он подчеркнул, что блокировка может произойти в случае необходимости. Министр уточнил, что соответствующее решение примут якобы только в интересах безопасности. Глава МИД Литвы добавил, что полное перекрытие транзита также «не исключается».
«Мы оставляем за собой возможность закрытия калининградского транзита, если нам это будет необходимо для обеспечения безопасности», — заявил Кестутис Будрис.
Министр иностранных дел также заверил, что никто не будет ограничивать страну в действиях в интересах национальной безопасности. Он добавил, что возможность перекрытия транзита также связана с защитой граждан, суверенитета и территориальной целостности.
Стоит отметить, что транзит через Литву в Калининградскую область регулируется соглашением Евросоюза с Россией.
Глава МИД Литвы, кроме того, заявил, что ожидает достижения прогресса по вопросу кредита Украине за счет замороженных российских активов. Решение должны принять уже на следующем заседании Евросовета. Мероприятие пройдет 18 декабря. Политики из стран-членов Евросоюза якобы уверены, что Киеву удастся получить кредит.
В Совете Федерации предупредили Литву о последствиях перекрытия транзита. С заявлением выступил председатель Совфеда Григорий Карасин. Он подчеркнул, что РФ ответит крайне жестко на возможное закрытие Литвой транзита в Калининградскую область. Председатель Совфеда назвал действия Вильнюса провокацией, направленной на эскалацию напряжения в этом районе Европы.
Реакция также поступила от пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. По его словам, Москва будет обеспечивать бесперебойную коммуникацию с Калининградом. Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не намерена бросать город в случае провокационных действий со стороны Балтийского государства. Дмитрий Песков назвал Калининград неотъемлемой частью страны.