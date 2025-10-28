США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву

«В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще 2 миллиарда долларов. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро», — сказал Уитакер Bloomberg, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для последующей передачи Украине.
Уитакер также предположил, что в следующем году США через европейские страны поставят Украине оружия на сумму от 15 до 16 миллиардов долларов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.