США могут в ближайшее время продать Европе оружие для передачи Киеву

ВАШИНГТОН, 28 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на 2 миллиарда долларов с целью передачи Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Источник: © РИА Новости

«В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще 2 миллиарда долларов. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро», — сказал Уитакер Bloomberg, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для последующей передачи Украине.

Уитакер также предположил, что в следующем году США через европейские страны поставят Украине оружия на сумму от 15 до 16 миллиардов долларов.

Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

