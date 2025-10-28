Ричмонд
Над регионами России за три часа сбили 57 украинских БПЛА

Дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 — над территорией Брянской области, 9 — над территорией Ростовской области, по 4 БПЛА — над территориями Калужской и Тульской областей, 4 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 3, летевших на Москву.

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Российские средства ПВО за три часа перехватили и уничтожили над регионами РФ 57 украинских БПЛА. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«28 октября с 20.00 мск до 23.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 35 — над территорией Брянской области, 9 — над территорией Ростовской области, по 4 БПЛА — над территориями Калужской и Тульской областей, 4 БПЛА уничтожены над Московским регионом, в том числе 3, летевших на Москву, 1 — над территорией Курской области», — рассказали в Минобороны. -0-

