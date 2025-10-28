Постпред США при НАТО заявил, что Трамп продолжает изучать вопрос о возможных поставках Tomahawk Киеву

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трамп продолжает изучать вопрос того, стоит ли поставлять ракеты Tomahawk Киеву или дальнобойное оружие смогут предоставить другие страны, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер. Об этом передает РИА Новости.
«Президент Трамп продолжит изучать вопрос о том, необходимы ли Tomahawk или существуют другие возможности для других стран обеспечить дальнобойные удары», — заявил он телеканалу Bloomberg и добавил, что Соединенные Штаты в ближайшие месяцы могут продать Европе оружия на $2 млрд с целью передачи Украине.
«В ближайшие несколько месяцев у нас, вероятно, будут еще $2 млрд. И мы ожидаем, что это будет сделано очень быстро», — заявил Уитакер, комментируя планы по продажам Европе американского оружия для последующей передачи Украине.
Уитакер также предположил, что в следующем году США через европейские страны поставят Украине оружия на сумму от $15 до 16 млрд. -0-