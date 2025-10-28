Ричмонд
Разработчик роботов для «Азова»* Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской области

На Украине во Львовской области в результате ДТП погиб Богдан Змий — инженер и руководитель украинской компании «Rovertech» («РОВЕР ТЕК»), которая разрабатывает наземные роботизированные комплексы. Как сообщили российские силовики РИА «Новости», его предприятие обеспечивало роботами батальон «Азов»* и погранслужбу.

Источник: Life.ru

Силовики отметили, что в комментариях к некрологам некоторые пользователи высказывали предположения о возможной причастности конкурирующих фирм к инциденту.

Ранее бывший лидер националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин приступил к командованию 125-й бригадой ВСУ, дислоцированной в Харькове. Предположительно, прибытие Фокина может быть связано с подготовкой к перемещению подразделений бригады на Харьковское направление.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ.