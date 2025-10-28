На Украине во Львовской области в результате ДТП погиб Богдан Змий — инженер и руководитель украинской компании «Rovertech» («РОВЕР ТЕК»), которая разрабатывает наземные роботизированные комплексы. Как сообщили российские силовики РИА «Новости», его предприятие обеспечивало роботами батальон «Азов»* и погранслужбу.