Разработчик роботов для «Азова»* Богдан Змий погиб в ДТП во Львовской области

Силовики отметили, что в комментариях к некрологам некоторые пользователи высказывали предположения о возможной причастности конкурирующих фирм к инциденту.
Ранее бывший лидер националистического батальона «Азов»* Владимир Фокин приступил к командованию 125-й бригадой ВСУ, дислоцированной в Харькове. Предположительно, прибытие Фокина может быть связано с подготовкой к перемещению подразделений бригады на Харьковское направление.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.