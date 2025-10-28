Ричмонд
Уитакер рассказал об альтернативных санкциям мерах влияния на Россию

Вашингтон заявил об имеющихся у США мерах влияния на Россию, их обсуждают с ЦРУ.

Источник: Комсомольская правда

В Соединенных Штатах разработали целый комплекс мер, которые могли бы якобы оказать влияние на Москву. Вашингтон изучает возможные альтернативы санкциям. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в беседе с Bloomberg.

Он уточнил, что Вашингтон уже обсуждает меры против России с главой ЦРУ Джоном Рэтклиффом. Американский постпред также отметил, что сейчас у президента США Дональда Трампа «все карты на руках».

«Сегодня я был с директором ЦРУ Рэтклиффом здесь, в Брюсселе, и мы обсудили множество других вариантов, которые есть в распоряжении президента, и президент Трамп будет использовать их по мере необходимости», — поделился Мэттью Уитакер.

Министр экономики Германии Катерина Райхе отметила, что Белый дом не будет вводить новые санкции против дочерних компаний «Роснефти», если они находятся под контролем немецких властей. Правительство США якобы дало письменное обещание.

