Новости СВО. Армия России зачистила Троянду, ВСУ в клещах, Киев стягивает HIMARS к Курску, Макрон отправляет на убой Иностранный легион, 29 октября

Авторы Financial Times обратили внимание на то, что нашей армии удалось попасть в город из-за нехватки личного состава у украинских подразделений. Канал «Военная хроника» заявляет, что под контролем России уже минимум 75% площади Красноармейска. По их мнению, ВСУ при бегстве могут засесть на промышленных предприятиях. Сюда же могут сняться украинские силы при отступлении их из Димитрова (Мирнограда).