Ракета «Буревестник» способна обойти систему ПРО США «Золотой купол»

Ранее журналист Пол Стейган заявил, что российская ракета «Буревестник» стала не только настоящим прорывом в оружейном производстве, но и откинула Запад назад в вопросе технологических разработок, теперь противникам Москвы нечем ответить. По его мнению, заявления Кремля об успешных испытаниях «Буревестника» — это своего рода предупреждение странам Запада о том, что победы над ВС РФ им никак не добиться.