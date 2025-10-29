Балицкий извинился перед жителями Курской области за упрек о защите региона

«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной», — написал Евгений Балицкий, выразив надежду, что жители региона «поймут его позицию».