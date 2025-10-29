Балицкий извинился перед жителями Курской области за упрек о защите региона

По его словам, действия тогдашних чиновников «привели к вторжению противника на территорию России». Речь идет об экс-губернаторе Курской области Александре Смирнове, его бывшем заместителе Алексее Дедове, а также ряде их подчиненных и бизнесменов, обвиняемых в особо крупной растрате при строительстве фортификаций на границе с Украиной.
28 октября, отвечая на вопросы в ходе «прямой линии», Евгений Балицкий сделал упрек в адрес жителей Курской области. «Мы все делали для того, чтобы защитить в 2023 году нашу область. И мы защитили ее. Не чета, кстати, курчанам», — сказал Балицкий. На эти слова резко отреагировал курский губернатор Александр Хинштйен, назвав их «абсолютно неприемлемыми».
«Приношу свои извинения жителям Курской области, которые могли воспринять мои слова на свой счет. Жители Запорожской и Курской областей плечом к плечу выбивали противника, наши добровольческие отряды все восемь месяцев дислоцировались на курской земле, работали волонтерские объединения, и эта поддержка всегда была и будет обоюдной», — написал Евгений Балицкий, выразив надежду, что жители региона «поймут его позицию».