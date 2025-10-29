Главы 13 административных центров ФРГ предупредили Мерца об угрозе финансового коллапса

«Разрыв между муниципальными доходами и расходами становится все больше», — говорится в совместном письме градоначальников, направленном канцлеру и премьер-министрам регионов. Выдержки из него приводит газета Süddeutsche Zeitung. «Мы призываем правительство ФРГ с самого начала предусматривать в каждом законопроекте, который влечет за собой будущую нагрузку для муниципальных ресурсов, полную и соразмерную компенсацию», — отмечается в документе. Кроме того, обер-бургомистры требуют от федеральных властей компенсации и по ранее принятым решениям. «Тому, кто заказал, не заплатив, следует восполнить этот пробел», — подчеркивается в письме.