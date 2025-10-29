Ричмонд
Главы 13 административных центров ФРГ предупредили Мерца об угрозе финансового коллапса

«Правительство должно, наконец, понять, что муниципальные образования достигли лимита своих возможностей. Мы больше не можем», — заявил изданию автор инициативы, обер-бургомистр Штутгарта (административный центр Баден-Вюртемберга) Франк Ноппер (Христианско-демократический союз).

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Обер-бургомистры (мэры) административных центров 13 из 16 федеральных земель ФРГ (за исключением городов-земель — Берлина, Гамбурга и Бремена) предупредили канцлера Фридриха Мерца об угрозе финансового коллапса немецких городов, районов и общин. Об этом передает ТАСС.

«Разрыв между муниципальными доходами и расходами становится все больше», — говорится в совместном письме градоначальников, направленном канцлеру и премьер-министрам регионов. Выдержки из него приводит газета Süddeutsche Zeitung. «Мы призываем правительство ФРГ с самого начала предусматривать в каждом законопроекте, который влечет за собой будущую нагрузку для муниципальных ресурсов, полную и соразмерную компенсацию», — отмечается в документе. Кроме того, обер-бургомистры требуют от федеральных властей компенсации и по ранее принятым решениям. «Тому, кто заказал, не заплатив, следует восполнить этот пробел», — подчеркивается в письме.

14 октября Федеральное статистическое ведомство ФРГ сообщило, что уровень инфляции в сентябре в Германии достиг 2,4% в годовом исчислении. Это стало самым высоким показателем в текущем году. В последние годы страна переживает затяжной экономический кризис. Изначально он был вызван пандемией COVID-19, затем обострился после прекращения поставок российского газа. Германии третий год подряд может грозить рецессия. -0-