Страны НАТО начали активно проводить разведывательные операции у границ России. Замечено наращивание военного потенциала. Разведывательные операции зафиксированы у морских и воздушных границ РФ на Балтике и в Черном море. Такими сведениями поделился замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Константин Воронцов в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.
Спикер пояснил, что численность военных увеличилась и на границе с Польшей. Он констатировал, что попытки возобновления диалога с НАТО пока «обречены» из-за подобных действий. Альянс пренебрегает интересами Москвы в области безопасности, добавил представитель МИД.
«В странах Прибалтики, Черноморского региона и Польши усиливается численный состав и боевые возможности многонациональных батальонных тактических групп и формирований бригадного уровня. Увеличена продолжительность нахождения в Черном море кораблей стран НАТО. Активизировалась разведдеятельность у наших морских и воздушных границ», — заверил Константин Воронцов.
Ранее стало известно, что в 2022 году глава киевского режима Владимир Зеленский «умолял» о закрытии воздушного пространства из-за наступления ВС РФ. Однако бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отказался помогать.