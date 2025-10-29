Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Запорожской области извинился перед курянами

Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения перед жителями Курской области за слова о том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ.

Глава Запорожской области Евгений Балицкий принес извинения перед жителями Курской области за слова о том, что они якобы не защитили свой регион во время вторжения ВСУ.

Он пояснил, что имел в виду не население, а бывшее руководство области, которого обвиняют в хищениях при строительстве фортификационных сооружений. По его словам, сурового наказания заслуживают те, кто через коррупционные схемы подрывает безопасность России.

«Приношу извинения жителям Курской области, которые могли принять мои слова на свой счёт. Надеюсь, они поймут мою позицию», — заявил Балицкий.

Ранее губернатор Курской области Александр Хинштейн раскритиковал высказывание главы Запорожской области, назвав подобные заявления официального лица недопустимыми и потребовав извинений перед населением региона.

Узнать больше по теме
Александр Хинштейн: биография бывшего журналиста, ставшего главой Курской области
Депутат Госдумы, когда-то работавший штатным журналистом «Московского комсомольца», Александр Хинштейн вновь оказался в центре внимания из-за назначения на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области, а затем победив на региональных выборах. В материале рассказываем главное из его биографии.
Читать дальше