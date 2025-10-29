Крупнейшая волна увольнений: Amazon планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест для снижения расходов

Процедура затронет около 10% корпоративного персонала, численность которого составляет примерно 350 тыс. человек, при общей численности работников Amazon около 1,55 млн по всему миру. Сокращение станет крупнейшей волной увольнений с конца 2022 года, когда компания уже ликвидировала около 27 тыс. должностей.