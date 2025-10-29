Крупнейшая волна увольнений: Amazon планирует сократить до 30 тыс. рабочих мест для снижения расходов

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Решение затронет около 10% корпоративного персонала и станет крупнейшей волной увольнений с конца 2022 года. Об этом передает Казинформ со ссылкой на Reuters.
Мировой онлайн-ритейлер Amazon готовится к масштабному сокращению до 30 тыс. корпоративных рабочих мест. Оно связано с оптимизацией расходов и корректировкой численности персонала после периода активного найма во время пандемии.
Процедура затронет около 10% корпоративного персонала, численность которого составляет примерно 350 тыс. человек, при общей численности работников Amazon около 1,55 млн по всему миру. Сокращение станет крупнейшей волной увольнений с конца 2022 года, когда компания уже ликвидировала около 27 тыс. должностей.
По информации Reuters, уведомления о сокращениях начнут рассылаться сотрудникам по электронной почте в ближайшие сутки. Увольнения коснутся сразу нескольких подразделений, включая отдел человеческих ресурсов (HR), операционные подразделения, подразделение устройств и сервисов, а также Amazon Web Services (AWS).
Генеральный директор Amazon Энди Джесси в последние два года реализует комплексную программу по снижению издержек и упрощению корпоративной структуры, отмечая избыточную бюрократию и чрезмерное количество управленческих уровней. В компании была запущена анонимная линия обратной связи, позволившая выявить более 1,5 тыс. обращений и внести свыше 450 изменений в бизнес-процессы.
В июне Джесси сообщил, что рост применения искусственного интеллекта (ИИ) в корпоративных системах приведет к дальнейшему сокращению численности персонала, особенно в сферах, где можно автоматизировать повторяющиеся и рутинные операции.
Ранее сообщалось, что компания Amazon активно изучает возможности автоматизации через технологии искусственного интеллекта (ИИ) и изменения штата сотрудников. -0-