«Украинская правда»: экс-мэру Одессы Труханову и его замам предъявили обвинение

На Украине проводят расследование в отношении бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее власти лишили его гражданства. Геннадию Труханову и его заместителям предъявили обвинение, сообщило украинское издание «Страна».
Так, в материале утверждается, что обвинение касается периода наводнения в Одессе. Во время буйства стихии погибли 10 человек. Геннадия Труханова и его замов обвиняют в служебной халатности.
«По имеющейся схеме офиса, уже завтра ему должны избрать меру пресечения — либо домашний арест, либо содержание под стражей», — подтвердил нардеп Артем Дмитрук в Telegram-канале.
Наводнение в Одессе произошло в начале октября. Жертвами непогоды стала семья из пяти человек, живших на цокольном этаже. Погибли также еще пять жителей города.