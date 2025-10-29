Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Украинская правда»: экс-мэру Одессы Труханову и его замам предъявили обвинение

Экс-мэра Одессы Труханова обвиняют в служебной халатности из-за гибели людей при наводнении.

Источник: Комсомольская правда

На Украине проводят расследование в отношении бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова. Ранее власти лишили его гражданства. Геннадию Труханову и его заместителям предъявили обвинение, сообщило украинское издание «Страна».

Так, в материале утверждается, что обвинение касается периода наводнения в Одессе. Во время буйства стихии погибли 10 человек. Геннадия Труханова и его замов обвиняют в служебной халатности.

«По имеющейся схеме офиса, уже завтра ему должны избрать меру пресечения — либо домашний арест, либо содержание под стражей», — подтвердил нардеп Артем Дмитрук в Telegram-канале.

Наводнение в Одессе произошло в начале октября. Жертвами непогоды стала семья из пяти человек, живших на цокольном этаже. Погибли также еще пять жителей города.