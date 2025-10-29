У россиян появился шанс на прямые авиарейсы с одной популярной страной

Авиакомпании России и Японии обсуждают восстановление прямого сообщения.
Российские и японские авиакомпании обсуждают возможность возобновления прямых рейсов между странами. Решение о восстановлении маршрутов зависит от позиции правительства Японии, которая координирует свои действия с партнерами по G7 и США. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
«Идет работа и консультации между компаниями, но все зависит от позиции правительства Японии. Мы не отменяли и не запрещали японским компаниям летать в Россию, это было решение Токио, не наше. Как только они созреют — пожалуйста, мы не против ввести прямые рейсы», — отметил Руденко, передают «Известия».
Прямое авиасообщение между странами было прервано в марте 2022 года, когда Токио, как и другие члены западной коалиции, прекратил полеты в Россию из-за ситуации на Украине. До этого «Аэрофлот» соединял Москву с Токио, а авиакомпании S7 Airlines и «Аврора» выполняли рейсы на Дальний Восток. С тех пор японские перевозчики не летают через воздушное пространство РФ, а новые рейсы возможны только при изменении позиции японских властей.