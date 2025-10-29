Экс-мэру Одессы Труханову предъявили обвинение

Как отмечает издание, в начале октября в городе произошло наводнение, в результате которого погибли десять человек. Семь сотрудников городской администрации, работающих под руководством Труханова, также получили обвинения, сообщает «РБК-Украина». Как заявил нардеп Артём Дмитрук, сбежавший из страны, в скором времени суд должен определить меру пресечения — домашний арест или СИЗО.