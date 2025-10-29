Ричмонд
+11°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Экс-мэру Одессы Труханову предъявили обвинение

Украинские силовики предъявили обвинение бывшему мэру Одессы Геннадию Труханову и двум его заместителям. Поводом для обвинения является служебная халатность, сообщает украинское издание «Украинская правда».

Источник: Life.ru

Как отмечает издание, в начале октября в городе произошло наводнение, в результате которого погибли десять человек. Семь сотрудников городской администрации, работающих под руководством Труханова, также получили обвинения, сообщает «РБК-Украина». Как заявил нардеп Артём Дмитрук, сбежавший из страны, в скором времени суд должен определить меру пресечения — домашний арест или СИЗО.

Напомним, что главарь киевского режима Владимир Зеленский издал указ о лишении Геннадия Труханова украинского гражданства. В связи с этим мэр лишился своей должности. Подпольщики информировали, что Труханов может быть депортирован и лишён бизнеса. А ранее экс-комик заявил, что не интересуется деталями относительно российских паспортов политика.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.