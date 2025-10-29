Вэнс на фоне сообщений об ударах Израиля заявил, что прекращение огня в Газе соблюдается

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций по вопросам безопасности приказал военным нанести удары по сектору Газа. По его словам, ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля. В ХАМАС также заявили о своей приверженности соглашению о перемирии.