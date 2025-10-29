Вэнс на фоне сообщений об ударах Израиля заявил, что прекращение огня в Газе соблюдается

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне сообщений об ударах израильских военных в секторе Газа заявил, что прекращение огня в регионе остается в силе. Об этом передает РИА Новости.
«Прекращение огня соблюдается», — приводит слова вице-президента журналист издания Punchbowl News Макс Коэн в соцсети X.
«Это не означает, что не будет маленьких стычек тут и там… Но я считаю, что мир президента США Дональда Трампа будет сохраняться, несмотря на это», — говорится в опубликованном телеканалом Fox News заявлении Вэнса.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после консультаций по вопросам безопасности приказал военным нанести удары по сектору Газа. По его словам, ХАМАС якобы нарушил соглашение о прекращении огня. В свою очередь боевое крыло ХАМАС заявило, что отсрочит передачу тела заложника на фоне нарушения прекращения огня со стороны Израиля. В ХАМАС также заявили о своей приверженности соглашению о перемирии.
По данным телеканала Al Jazeera, удары были нанесены по нескольким объектам в городе. Одна ракета упала около больницы «Аш-Шифа». Атака вызвала хаос и панику среди пациентов и медицинского персонала больницы. По словам очевидцев, удар был мощный.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Araby, в результате удара по жилому дому на юге Газы погибли 11 человек, еще несколько получили ранения. -0-