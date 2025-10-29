Балицкий извинился за свои высказывания в адрес жителей Курской области

Ранее министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что россияне никогда не забудут подвиг военных КНДР в Курской области. Глава российского внешнеполитического ведомства также сообщил, что 23 октября весь коллектив посольства РФ в Пхеньяне во главе с послом Александром Мацегорой по приглашению лидера КНДР Ким Чен Ына принял участие в торжественной церемонии начала строительства мемориального комплекса, посвящённого героям Курской освободительной операции. Лавров подчеркнул, что российские эксперты, архитекторы и скульпторы активно сотрудничают с корейскими коллегами в разработке и реализации этого масштабного проекта, выразив уверенность в соблюдении запланированных сроков его открытия в феврале 2026 года.