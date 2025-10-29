Число погибших в результате ударов Израиля по сектору Газа достигло 11

Согласно телеканалу, бомбардировки продолжаются, под огнём оказались административный центр анклава, прибрежные кварталы и северный центр временного размещения граждан.
Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о «нанесении мощных ударов» по сектору Газа. Своё решение политик принял после дискуссий с военным руководством страны. Авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла серию ударов по нескольким районам сектора Газы. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в северной части Газы.
Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.