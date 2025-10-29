Кадровые перестановки начались в Верховном суде

28 октября под руководством Игоря Краснова прошёл первый пленум Верховного суда. В числе первых решений — избрание судьи ВС Олега Зателепина секретарём пленума; эта должность была вакантна после ухода Виктора Момотова, покинувшего пост на фоне антикоррупционного иска Генеральной прокуратуры, требования которого суд удовлетворил в октябре. Об этом пишут «Ведомости».
Зателепин — профессор и военный юрист: с 2004 года он работал в аппарате Военной коллегии ВС, в 2013-м стал судьёй Верховного суда и вошёл в уголовную коллегию. С 2016 года он состоит в Высшей экзаменационной комиссии по приёму квалификационного экзамена на должность судьи, где затем был заместителем председателя.
Пленум также сократил численный состав Судебной коллегии по экономическим спорам: из 21 судьи пятеро (Денис Капкаев, Галина Кирейкова, Екатерина Корнелюк, Анатолий Першутов и Наталья Чучунова) переведены в коллегию по административным делам, а Галина Попова — в коллегию по гражданским делам.
Юрист Сурхо Токаев отмечает, что оптимизация связана с недавней сменой руководства и антикоррупционным иском против одного из судей, а также может быть вызвана приходом новых кадров и необходимостью усилить отдельные направления правоприменения, в том числе за счёт универсального опыта судей экономической коллегии. Он обратил внимание на изменение нагрузки: в первой половине 2025 года в экономическую коллегию поступило вдвое меньше жалоб, чем за аналогичный период прошлого года, что может быть связано с ростом госпошлин.
Официальные данные подтверждают снижение: за первую половину 2025 года зафиксировано 178 заседаний против 252 годом ранее, констатирует арбитражный управляющий Татьяна Пугачева. По её словам, трое из переведённых судей ранее специализировались на банкротных делах — одних из самых сложных вопросов, часто требующих разъяснений высшей инстанции.
Кроме того, на пленуме был сокращён состав Научно‑консультативного совета: его председателем стал Игорь Краснов, а ученым секретарем — Зателепин; из разных секций исключены 19 специалистов как часть обновления экспертного корпуса и корректировки направлений научного сопровождения практики.
Также Верховный суд принял решение внести в Госдуму проект об учреждении в Грозном Путинского районного суда: новый внутригородской район был выделен из Шейх‑Мансуровского в 2024 году, и создание суда необходимо для разгрузки существующих районных инстанций и повышения доступности правосудия для жителей.