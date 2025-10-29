Кадровые перестановки начались в Верховном суде

Юрист Сурхо Токаев отмечает, что оптимизация связана с недавней сменой руководства и антикоррупционным иском против одного из судей, а также может быть вызвана приходом новых кадров и необходимостью усилить отдельные направления правоприменения, в том числе за счёт универсального опыта судей экономической коллегии. Он обратил внимание на изменение нагрузки: в первой половине 2025 года в экономическую коллегию поступило вдвое меньше жалоб, чем за аналогичный период прошлого года, что может быть связано с ростом госпошлин.