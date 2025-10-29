В Совфеде указали на неудачу Трампа в сделке по Газе: это станет уроком для Запада

Американский лидер Дональд Трамп, хвалившийся якобы завершением восьми войн, в итоге допустил ошибку. Мир в Газе не стал долговечным, несмотря на попытки Белого дома урегулировать конфликт. Об этом порассуждал сенатор Алексей Пушков в Telegram-канале.
Он отметил, что Дональд Трамп излишне «эффектно» подписывал сделку по Газе. Сенатор напомнил, как президент США собрал в Египте лидеров ряда стран для закрепления соглашения между Израилем и ХАМАС. Однако «сделка века» не продержалась долго, уточнил спикер.
«Прекращение огня между Украиной и Россией, которого так добивается Запад, долго не продержится, если в будущем соглашении не будут заложены основы прочного, устойчивого мира», — провел аналогию Алексей Пушков.
Напомним, что 28 октября Израиль заявил о мощных ударах по сектору Газа. Премьер-министр страны Беньямин Нетаньяху сообщил о жажде возмездия.