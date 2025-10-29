Дмитриев объяснил решение подать в суд на американскую газету

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат в публикации) — так и не исправили», — сообщил спецпредставитель в комментариях к своему ранее размещенному посту в соцсети X, где он обращает внимание на очередной случай некорректного приписывания ему высказываний в публикации данного издания.