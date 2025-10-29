КНДР испытала стратегическую ракету класса «море-поверхность» в Жёлтом море

Напомним, ране Корейская Народно-Демократическая Республика произвела запуск баллистических ракет в восточном направлении из района уезда Чунхва, расположенного в провинции Хванхэ-Пукто. Согласно сведениям военных Республики Корея, ракеты упали на суше, хотя были запущены в сторону Японского моря. В Японии сообщили, что выпущенные Северной Кореей ракеты не пролетали над исключительной экономической зоной страны в Японском море.