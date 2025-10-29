Дмитриев подаёт в суд на The Washington Post

Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о намерении подать в суд на американскую газету The Washington Post. Повод — повторное приписывание ему цитат, которых он, по его словам, не произносил. В комментарии к посту в X Дмитриев написал: «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили». Об этом пишет РИА Новости.