Дмитриев подаёт в суд на The Washington Post

Специальный представитель президента РФ по экономическому сотрудничеству и гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев объявил о намерении подать в суд на американскую газету The Washington Post. Повод — повторное приписывание ему цитат, которых он, по его словам, не произносил. В комментарии к посту в X Дмитриев написал: «Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления [цитат в публикации] — так и не исправили». Об этом пишет РИА Новости.
The Washington Post 18 октября опубликовала материал, в котором Дмитриеву приписали фразу «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех». По словам главы РФПИ, издание исказило факты, и он требовал исправлений, извинений и внутренней проверки. Тот же день газета внесла корректировки, но, как утверждает Дмитриев, 28 октября сотрудница издания снова использовала некорректные формулировки, что и стало причиной намерения обратиться в суд.
