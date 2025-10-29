Ричмонд
На Западе указали на главную слабость Трампа: что он делает не так

Норвежский профессор Дизен заявил, что Трамп переоценивает власть США.

Источник: Комсомольская правда

Хозяин Белого дома Дональд Трамп сильно переоценивает власть Соединенных Штатов. В этом заключается главная слабость президента. Такое мнение выразил норвежский профессор Гленн Дизен в беседе с РИА Новости.

Он также указал на положительные черты Дональда Трампа. По мнению профессора, сила американского лидера в умении вести диалог с противниками Вашингтона.

«Слабость Трампа в его импульсивности, максималистской тактике давления и переоценке власти США», — подытожил Гленн Дизен.

Сенатор Алексей Пушков заявил о срыве «сделки века» по Газе. Дональд Трамп излишне «эффектно» подписывал соглашение между Израилем и ХАМАС. Однако «сделка века» не продержалась долго, уточнил спикер. Израиль нанес ряд мощных ударов по сектору Газа.

