Дмитриев заявил о намерении подать в суд на TWP из-за искажения фактов

Кирилл Дмитриев намерен подать заявление в суд, ответчиком будет выступать американское издание The Washington Post. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ написал в социальной сети Х о том, что издание повторно приписало ему высказывания, которых он не делал.
«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили», — написал Дмитриев.
Как известно, чужую цитату американская газета WP Дмитриеву приписала буквально недавно. О версии издания, спецпосланник президента РФ прокомментировал визит Владимира Зеленского в США и объявил о триумфе российского лидера Владимира Путина. Однако сам Дмитриев подчеркнул, что лично подобного не писал, а лишь согласился с мнением другого пользователя социальной сети.
Тем временем Кирилл Дмитриев передал американцам необычный подарок: это конфеты с цитатами Владимира Путина.