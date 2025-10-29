Дмитриев заявил о намерении подать в суд на TWP из-за искажения фактов

Кирилл Дмитриев намерен подать заявление в суд, ответчиком будет выступать американское издание The Washington Post. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ написал в социальной сети Х о том, что издание повторно приписало ему высказывания, которых он не делал.