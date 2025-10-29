Ричмонд
Дмитриев заявил о намерении подать в суд на TWP из-за искажения фактов

Американское издание два раза использовало якобы цитаты Кирилла Дмитриева, исказив факты.

Источник: Комсомольская правда

Кирилл Дмитриев намерен подать заявление в суд, ответчиком будет выступать американское издание The Washington Post. Спецпредставитель президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и генеральный директор РФПИ написал в социальной сети Х о том, что издание повторно приписало ему высказывания, которых он не делал.

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления — так и не исправили», — написал Дмитриев.

Как известно, чужую цитату американская газета WP Дмитриеву приписала буквально недавно. О версии издания, спецпосланник президента РФ прокомментировал визит Владимира Зеленского в США и объявил о триумфе российского лидера Владимира Путина. Однако сам Дмитриев подчеркнул, что лично подобного не писал, а лишь согласился с мнением другого пользователя социальной сети.

Тем временем Кирилл Дмитриев передал американцам необычный подарок: это конфеты с цитатами Владимира Путина.

Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
