Ричмонд
+11°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дмитриев решил подать в суд на The Washington Post из-за искажения фактов

Глава РФПИ и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев подаёт в суд на The Washington Post. Он обвиняет издание в повторной публикации ошибочно приписанных ему цитат.

Источник: Life.ru

«Мы подадим заявление в суд. Мы дали им достаточно времени для исправления (цитат в публикации. — Прим. Life.ru) — так и не исправили», — написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.

Глава РФПИ добавил, что, хотя газета и исправляла ложные цитаты ранее, её корреспондент в понедельник вновь исказила его цитату. 18 октября Дмитриев потребовал от Washington Post извинений и внутреннего расследования из-за ошибочно приписанной ему цитаты. В своей статье газета процитировала его пост из Telegram, однако это был репост из другого канала, а не его собственные слова. Цитата звучала так: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».

Ранее в Кремле высказались о шоколаде с цитатами российского лидера Владимира Путина, который Дмитриев подарил в США. В ходе визита в Соединённые Штаты глава РФПИ встретился с членом Палаты представителей Конгресса США Анной Паулиной Луной. В рамках этой встречи он преподнёс ей подарки, среди которых были цветы и шоколад. Специальный представитель президента России пояснил, что шоколад с надписью «Своих не бросаем» символизирует приверженность России поддержке своих граждан.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Кирилл Дмитриев: биография, карьера и влияние главы РФПИ в инвестиционном мире
Инвестор, гендиректор РФПИ, зампред Совета по инвестициям при Госдуме, Кирилл Дмитриев вошел в состав делегации в Саудовской Аравии, где прошли переговоры представителей США и России. Награды, карьера, личная жизнь финансиста — собрали самое важное из его биографии.
Читать дальше