Дмитриев решил подать в суд на The Washington Post из-за искажения фактов

Глава РФПИ добавил, что, хотя газета и исправляла ложные цитаты ранее, её корреспондент в понедельник вновь исказила его цитату. 18 октября Дмитриев потребовал от Washington Post извинений и внутреннего расследования из-за ошибочно приписанной ему цитаты. В своей статье газета процитировала его пост из Telegram, однако это был репост из другого канала, а не его собственные слова. Цитата звучала так: «Турне Зеленского можно описать одной фразой: Путин снова переиграл всех».