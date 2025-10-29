Тверская область уже месяца живет без губернатора

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в понедельник, 27 октября, во время совещания в региональном правительстве пообещал быть вежливым с подчиненными еще десять дней. Федорищев матом уволил главу Кинельского района Юрия Жидкова во время проверки местной школы, когда чиновники подошли к камню с разбитой мемориальной табличкой в честь бойцов СВО.