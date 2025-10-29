Ричмонд
Тверская область уже месяца живет без губернатора

Тверская область ровно месяц живет без официально назначенного губернатора. Игорь Руденя, занимавший этот пост, был отправлен в отставку 29 сентября в связи с назначением полпредом президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

До сих пор президент Владимир Путин не назначил временно исполняющего обязанности губернатора. В правительстве Тверской области на запросы о том, кто руководит регионом, отказываются давать комментарии.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что администрация главы государства активно работает над поиском «наилучшего варианта» для врио губернатора и выразил надежду на скорое назначение, передает РИА Новости.

