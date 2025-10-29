Глава МИД России Сергей Лавров назвал на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске внезапной и удивительной смену позиции президента США Дональда Трампа по Украине и выразил надежду, что США по-прежнему стремятся к урегулированию кризиса.
Лавров заявил, что удивился возвращению Трампа к позициям, которые, по его словам, уже «отработаны» и отражают «лихорадочное желание» европейских стран и режима Владимира Зеленского получить паузу, чтобы снова перевооружить киевские структуры. При этом дипломат выразил надежду, что в США возобладает «логика установления долгосрочного мира».
Он также подчеркнул ожидание, что Трамп искренне стремится к разрешению кризиса и сохранит приверженность принципам, выработанным на саммите в Анкоридже на основе американских предложений. Ранее, по словам Лаврова, Москва была готова принять концепцию США, озвученную на встрече в Анкоридже 15 августа; Путин якобы подробно подтвердил ее элементы при общении с спецпосланником Белого дома.
В тексте выступления Лавров напомнил, что Москва настаивала на устранении первопричин конфликта до подписания мирного соглашения и отвергала прекращение огня как первый шаг, опасаясь, что Киев воспользуется паузой для перевооружения. По его словам, США сейчас находятся под сильным давлением со стороны европейских «ястребов», а также руководства Украины, которые не хотят сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.
Соединенные Штаты намерены жестко обеспечивать соблюдение новых нефтяных санкций против России, чтобы заставить президента Владимира Путина пойти на сделку по Украине. Об этом в интервью Bloomberg TV заявил посол США в НАТО Мэттью Уитакер.