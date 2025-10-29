Лавров: произошла неожиданная смена позиции Трампа по Украине

В тексте выступления Лавров напомнил, что Москва настаивала на устранении первопричин конфликта до подписания мирного соглашения и отвергала прекращение огня как первый шаг, опасаясь, что Киев воспользуется паузой для перевооружения. По его словам, США сейчас находятся под сильным давлением со стороны европейских «ястребов», а также руководства Украины, которые не хотят сотрудничества между Москвой и Вашингтоном.