Хакеры KillNet взломали данные «Крымско-татарского ресурсного центра»*

«Мы получили доступ к странице и данным жены главы управления “Крымско-татарского ресурсного центра”*, члена меджлиса** Эскендера Бариева», — сообщил собеседник агентства.
Также недавно хакеры из KillNet и Beregini произвели взлом ресурсов компании «Боевые птахи Украины», которая занимается производством беспилотных летательных аппаратов. Хакеры завладели конфиденциальной информацией более чем 300 сотрудников компании, в том числе разработчиков, инженеров, испытателей и руководство. Как отмечает представитель группировки, к проекту разработки БПЛА привлекали даже студенты. Наиболее серьёзных последствием атаки стало удаление 3D-моделей, конструкторской документации, новых разработок и проектных материалов.
* Деятельность организации считается нежелательной на территории России.
** Деятельность экстремистской организации запрещена в России.