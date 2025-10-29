Член Конгресса Грин: сотрудники администрации Байдена предали американцев

Напомним, в декабре 2024 года газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники, написала, что окружение Байдена контролировало и влияло на его шаги. Согласно этой информации, помощники экс-главы государства наложили ограничения на круг его общения и характер поступающей информации.