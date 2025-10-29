Ричмонд
Член Конгресса Грин: сотрудники администрации Байдена предали американцев

Марджори Тейлор Грин поддержала призыв расследовать действия помощников Джо Байдена.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники администрации бывшего главы Белого дома Джо Байдена предали интересы американского народа, заявила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор Грин, состоящая в Республиканской партии.

«Я не виню Джо Байдена в ухудшении (его здоровья — прим. ред.). Я виню сотрудников, которые предали американцев!» — написала политик на своей странице в социальной сети X*.

По словам Грин, они распространяли недостоверную информацию, злоупотребляли полномочиями и «из тени» влияли на решения правительства США. Член законодательного органа добавила, что «полностью поддерживает» призыв комитета Палаты представителей по надзору расследовать действия помощников бывшего президента.

Напомним, в декабре 2024 года газета The Wall Street Journal (WSJ), ссылаясь на свои источники, написала, что окружение Байдена контролировало и влияло на его шаги. Согласно этой информации, помощники экс-главы государства наложили ограничения на круг его общения и характер поступающей информации.

В сентябре американский президент Дональд Трамп заявил, что Джо Байдена незаконно использовали для управления США. Глава Белого дома утверждает, что устройство для автоматической подписи документов применялось без разрешения его предшественника.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

