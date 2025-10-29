Митинг ничего не показал: ЗС Приморья отказалось обращаться в правительство по утильсбору

Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с запросом на детальное обоснование инициативы Минпромторга РФ по повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили и отмены льготы по нему для физлиц. Парламентарии считают проект сырым и опасным для отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Катастрофическое повышение утилизационного сбора, по их оценке, приведет к коллапсу автомобильного рынка Дальнего Востока и лишит многих жителей за Уралом, прежде всего семьи, доступного личного транспорта.