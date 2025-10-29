Митинг ничего не показал: ЗС Приморья отказалось обращаться в правительство по утильсбору

Законодательное собрание Приморского края (ЗС ПК) не стало рассматривать вопрос об обращении в правительство РФ о недопустимости повышения утильсбора для автомобилей. Такое предложение поступило на очередном заседании парламента в среду, 29 октября, но не нашло поддержку большинства: 24 из 37 присутствовавших депутатов проголосовали против. Противникам повышения утильсбора посоветовали пройти сначала формальные процедуры через обсуждение в профильном комитете, сообщает ИА PrimaMedia.
В начале заседания при обсуждении повестки депутат фракции КПРФ ЗС ПК Александр Сустов предложил парламенту поднять актуальную для региона тему и сделать обращение к федеральным властям.
«Предлагаю поднять вопрос об обращении в правительство, о недопустимости повышения утильсбора для ввозимых автомобилей. Митинг 11 октября (прошел во Владивостоке — прим.) показал, что этот вопрос актуален для края», — сказал парламентарий.
Свое предложение включить вопрос в повестку он направил спикеру 21 октября.
«Считаю, что ничего митинг не показал. Там 20 человек собралось, из которых 10 — журналисты», — привел неожиданную статистику спикер Заксобрания Антон Волошко (ЕР).
Председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР) предложил сначала проработать этот вопрос на уровне комитета.
«Аккуратно отношусь к таким предложениям. Сначала стоит рассмотреть на профильном комитете, получить экспертную оценку», — сказал он.
До сих пор в парламенте Приморья не поднимали вопрос по инициативе Минпромторга и не обсуждали эту идею.
Голосование показало отсутствие однозначного отношения к грядущему повышению утильсбора.
Два из 37-ми присутствовавших депутатов не стали голосовать. А из тех, кто проголосовал, пять выступили за обращение к правительству РФ, шесть депутатов воздержались. Против инициативы выступили 24 депутата, вероятно, это фракция «Единая Россия». Этих голосов хватило, чтобы не включать вопрос в повестку — для принятия решения требовалось 19 голосов.
Напомним, 11 октября во Владивостоке на площадке возле Дома молодежи прошел согласованный митинг против повышения утилизационного сбора. В нем приняло участие не менее 400 человек. Под резолюцией мероприятия свои подписи поставили 740 человек. Сейчас организаторы этого митинга пытаются согласовать с властями Владивостока проведение повторной протестной акции.
Группа депутатов Госдумы от фракции КПРФ обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с запросом на детальное обоснование инициативы Минпромторга РФ по повышению ставок утилизационного сбора на ввозимые автомобили и отмены льготы по нему для физлиц. Парламентарии считают проект сырым и опасным для отдельных отраслей экономики и социальной сферы. Катастрофическое повышение утилизационного сбора, по их оценке, приведет к коллапсу автомобильного рынка Дальнего Востока и лишит многих жителей за Уралом, прежде всего семьи, доступного личного транспорта.
Против повышения утилизационного сбора в парламенте Приморского края помимо внефракционных депутатов, некоторых представителей фракции КПРФ также выступает руководитель фракции ЛДПР Андрей Андрейченко. Депутат ранее написал обращение в правительство РФ, в котором он привел аргументы против вызвавшей резонанс инициативы Минпромторга.
Согласно проекту Минпромторга, он будет уплачиваться исходя не только из объема двигателя и года выпуска машины, но и мощности двигателя, а также отменяется льгота для физических лиц. Изменение методики расчета коснется ввозимых из-за рубежа машин с ДВС свыше 160 л. с., а также для гибридов и электрокаров мощностью свыше 80 л. с.
Депутаты Госдумы просят Мишустина спасти Дальний Восток и Сибирь от утильсбора.
Представители регионов направили премьеру обращение — просят дать детальное обоснование и анализ последствий инициативы Минпромторга.