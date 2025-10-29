Ричмонд
Алаудинов раскрыл основную задачу ВС РФ в спецоперации

Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, какая сейчас главная задача стоит перед российскими военными, — передаёт ТАСС.

По его словам, приоритет — брать под контроль территории, чтобы обеспечить Москве более выгодные позиции на возможных переговорах. «Наша задача — продвигаться там, где это для нас удобнее и менее рискованно, освобождать максимальные площади и иметь на столе переговоров кейс, который можно будет обменивать или оформлять договорно», — сказал он.

Ранее Алаудинов заявил, что количество военнослужащих ВСУ, добровольно сдавшихся в плен, будет увеличиваться.