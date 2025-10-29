Алаудинов раскрыл основную задачу ВС РФ в спецоперации

По его словам, приоритет — брать под контроль территории, чтобы обеспечить Москве более выгодные позиции на возможных переговорах. «Наша задача — продвигаться там, где это для нас удобнее и менее рискованно, освобождать максимальные площади и иметь на столе переговоров кейс, который можно будет обменивать или оформлять договорно», — сказал он.