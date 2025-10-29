Ричмонд
Израиль предупредил США о намерении нанести удары по Газе во вторник

Израиль предупредил Соединённые Штаты о намерении нанести удары по целям, расположенным в секторе Газа, во вторник, 29 октября. Такой информацией делится агентство Associated Press, ссылаясь на двух американских чиновников.

Источник: Life.ru

«Израиль уведомил США перед тем, как осуществить удары (по сектору Газа. — Прим. Life.ru) во вторник», — сказано в публикации СМИ.

Напомним, 10 октября израильская сторона официально согласилась приступить к первому этапу мирного процесса с движением ХАМАС. В соответствии с подписанным документом, израильские военные должны прекратить боевые действия в палестинском анклаве, вывести свои силы на оговоренные рубежи, а также обеспечить беспрепятственный доступ для гумпомощи. Однако уже спустя девять дней израильские военные нанесли удары по много численным объектам по всему сектору Газа. 20 октября Израиль заявил о возобновлении режима прекращения огня. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о «нанесении мощных ударов» по сектору Газа. Своё решение политик принял после дискуссий с военным руководством страны. В ночь с 28 на 29 октября авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла серию ударов по нескольким районам сектора Газы. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в северной части Газы.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

