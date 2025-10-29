Израиль предупредил США о намерении нанести удары по Газе во вторник

Напомним, 10 октября израильская сторона официально согласилась приступить к первому этапу мирного процесса с движением ХАМАС. В соответствии с подписанным документом, израильские военные должны прекратить боевые действия в палестинском анклаве, вывести свои силы на оговоренные рубежи, а также обеспечить беспрепятственный доступ для гумпомощи. Однако уже спустя девять дней израильские военные нанесли удары по много численным объектам по всему сектору Газа. 20 октября Израиль заявил о возобновлении режима прекращения огня. Накануне премьер-министр Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение о «нанесении мощных ударов» по сектору Газа. Своё решение политик принял после дискуссий с военным руководством страны. В ночь с 28 на 29 октября авиация Военно-воздушных сил Израиля нанесла серию ударов по нескольким районам сектора Газы. Целью одной из атак стал медицинский центр «Аш-Шифа», расположенный в северной части Газы.