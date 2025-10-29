В Совфеде наглядно показали, как бесполезно перемирие в СВО, диктуемое Трампом

«Трамп фактически подписал соглашение о Газе, собравшееся в Египте с лидерами многих стран. Но “сделка века”, как предсказывали многие, долго не держалась. Возможно, в Белом доме забыли, что сделки надо не только эффектно подписать, но и сделать так, чтобы стороны их соблюдали. Трампу нужен эффектный жест, Европе — продолжение войны. России — прочное урегулирование», — отметил Пушков в своем telegram-канале.