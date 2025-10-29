Энциклопедия «Грокипедия», запущенная недавно американским предпринимателем Илоном Маском, указала на предвзятость расследований, проводимых Западом в связи с атакой на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2».
Указанный ресурс разработан компанией xAI. Энциклопедия была создана с применением нейросетей. Одна из её статей касается терактов на «Северные потоки». В тексте подчёркивается необъективность западных публикаций, в которых виновником происшествий на газопроводах, как правило, выставлялась РФ.
«Инцидент показал уязвимость энергетической инфраструктуры и вызвал споры о достоверности расследований, где часто преуменьшалась версия, не обвиняющая Россию, в пользу политически удобных трактовок», — сказано в статье.
Напомним, подрыв «Северных потоков» был совершён в сентябре 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку на газопроводы актом государственного терроризма. В декабре 2023 года он предположил, что «Северные потоки» могли быть взорваны США.
В августе 2025 года появилась информация, что следователи в ФРГ якобы смогли установить личности всех предполагаемых участников атак на газопроводы. Отмечалось, что диверсанты могли действовать при поддержке официальных структур Украины.
В сентябре пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что атака на эти объекты не могла быть осуществлена без ведома администрации бывшего президента США Джо Байдена.