ПВО и РЭБ отразили атаку на промзону Будённовска

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём Telegram-канале сообщил, что несколько боевых БПЛА пытались атаковать промышленную зону Будённовска.

С помощью средств радиоэлектронной борьбы и ПВО дроны были нейтрализованы, существенного ущерба не зафиксировано, жертв и разрушений нет.

Ранее в Ульяновской области отбили атаки дроновНа местах падения продолжают работать оперативные службы.

