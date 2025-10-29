ПВО и РЭБ отразили атаку на промзону Будённовска

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своём Telegram-канале сообщил, что несколько боевых БПЛА пытались атаковать промышленную зону Будённовска.
С помощью средств радиоэлектронной борьбы и ПВО дроны были нейтрализованы, существенного ущерба не зафиксировано, жертв и разрушений нет.
Ранее в Ульяновской области отбили атаки дроновНа местах падения продолжают работать оперативные службы.
