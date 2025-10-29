Зеленский пообещал пофантазировать о мире в Украине, снова без участия РФ

Ранее URA.RU сообщало, что Зеленский готов к переговорам с Россией только при условии фиксации позиций по текущей линии фронта, не планируя отступлений ВСУ. Он отмечает, что договоренность с Россией сама по себе маловероятна, а Украина будет действовать с позиции, где она сейчас находится. Ранее президент также говорил о разделении территорий по линии фронта, закупке систем Patriot и возвращении Крыма «любыми средствами».