Рейтинг неодобрения Трампа вырос до 57 процентов

Рейтинг неодобрения президента США Дональда Трампа вырос до 57%. Об этом информирует агентство Reuters, которое провело соответствующий социологический опрос среди жителей США совместно с компанией Ipsos.
При этом с одобрением относятся к действиям Трампа на посту президента США только 40% американцев.
Сообщается, что около половины населения США разочарованы из-за шатдауна, но у 29 процентов это вызывает равнодушие или радость.
Тем временем норвежский профессор Гленн Дизен указал на то, что хозяин Белого дома Дональд Трамп сильно переоценивает власть Соединенных Штатов. В этом заключается главная слабость президента, считает эксперт.
Ранее президент США Дональд Трамп разозлился из-за того, что оказался третьим в списке лучших американских лидеров за всю историю. Поводом для недовольства Трампа стало недавнее открытие «Аллеи славы президентов США», где первым по рейтингу оказался Джордж Вашингтон, а вторым — Авраам Линкольн. Сам Трамп занял только третье место. И, по его словам, из-за этого он был «крайне зол».
Тем временем в Европе рассказали, что поможет добиться мира между РФ и Украиной, указав на Трампа как на «единственную надежду».