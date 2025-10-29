В Счётной палате нашли недостатки при управлении конфискованным имуществом

Ранее аудит Счётной палаты США выявил разницу в отчётах о помощи Украине на $212 млн. Аудиторы установили, что с января 2023 года Deloitte отслеживала расходование средств с использованием детализированных данных украинского правительства, тогда как USAID опиралось на сводные отчёты Всемирного банка. Всего было зафиксировано 27 случаев несоответствий по 13 категориям расходов в период с июня 2022 по май 2023 года.