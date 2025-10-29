Эксперт Анищенко: Трамп во время танца перед военными едва сдерживал себя

«Трамп постоянно нарушает правила и делает то, что он хочет. Люди такого психотипа постоянно хотят двигаться, у них очень много энергии, а с другой стороны ему все равно приходится себя контролировать, потому что он президент. Энергия есть, а деть ее некуда. В какой-то момент включается самоконтроль, и Трамп не пускается в пляс, хотя хотел бы», — отметил специалист.