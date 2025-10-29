Эксперт Анищенко: Трамп во время танца перед военными едва сдерживал себя

Президент США Дональд Трамп во время танца перед военными на атомном авианосце George Washington едва сдерживал себя, чтобы не пуститься в пляс, сообщил профайлер, эксперт по лжи и языку жестов Илья Анищенко, проанализировавший соответствующую видеозапись для aif.ru.
Напомним, Трамп ранее выступил перед военными на атомном авианосце ВМС США George Washington, прибывшем на военно-морскую базу Йокосуке в Японии. Там же он станцевал под песню «Боже, благослови США».
Примечательно, что это не первый подобный публичный танец Трампа. Несколько дней назад он станцевал национальный танец с местными жителями по прибытии в Малайзию.
«Трамп постоянно нарушает правила и делает то, что он хочет. Люди такого психотипа постоянно хотят двигаться, у них очень много энергии, а с другой стороны ему все равно приходится себя контролировать, потому что он президент. Энергия есть, а деть ее некуда. В какой-то момент включается самоконтроль, и Трамп не пускается в пляс, хотя хотел бы», — отметил специалист.
Анищенко подчеркнул, что танцы Трампа в публичных местах являются работой на публику. Зачастую он специально привлекает внимание, чтобы его сняли на видео, опубликовали в Сети, а позже о нем бы все говорили.
Во время того же выступления перед военными Трамп заявил, что всегда мечтал стать адмиралом.