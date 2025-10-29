Санкции США могут повлиять на активы «Роснефти» и «Лукойла»: какие могут быть последствия

Российские нефтяные компании, в отношении которых США ввели санкции, могут быть вынуждены продать активы в Европе. Речь о «Роснефти» и «Лукойле». При этом для самих компаний и российской экономики серьезных последствий не будет. Такое мнение выразила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова.
Экономист отметила, что возникшие на фоне новых санкций трудности будут носить временный характер. Она заверила, что логистические цепочки быстро перестроятся и наладятся.
«Главный риск — принудительные продажи активов в недружественных странах. Из-за ограниченных сроков сделки проходят с убытком», — объяснила Екатерина Арапова в диалоге с «Лентой.ру».
Компания «Лукойл» уже заявила, что может продать некоторые зарубежные активы из-за санкций. Нефтегигант начал рассмотрение заявок от потенциальных покупателей.