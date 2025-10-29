Санкции США могут повлиять на активы «Роснефти» и «Лукойла»: какие могут быть последствия

Российские нефтяные компании, в отношении которых США ввели санкции, могут быть вынуждены продать активы в Европе. Речь о «Роснефти» и «Лукойле». При этом для самих компаний и российской экономики серьезных последствий не будет. Такое мнение выразила директор Центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО МИД РФ Екатерина Арапова.