Лавров прокомментировал изменение позиции Трампа по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров выразил удивление по поводу позиции президента США Дональда Трампа в отношении Украины.
По словам Лаврова, заявления Трампа выглядят как попытка предоставить Украине паузу для получения нового оружия, что отражает желание европейцев и украинского руководства.
— Было, конечно, удивительно, что президент США Дональд Трамп вдруг опять ушел на позиции, которые уже «отработаны» и отражают лишь лихорадочное желание европейцев и режима В. А. Зеленского получить паузу в целях продолжения «накачки» оружием киевской «структуры», — заявил министр.
Лавров также выразил надежду, что стремление Трампа к установлению долгосрочного мира, озвученное им ранее, возобладает. Россия надеется, что президент США действительно желает устойчивого мира, а не создания условий для продолжения поставок оружия и денег Киеву, чтобы украинская сторона не прекращала войну против Российской Федерации, передает РИА Новости.
В зарубежных СМИ появилась информация, что после разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 16 октября глава Белого дома Дональд Трамп изменил свою позицию касаемо украинского конфликта. При этом сам американский президент заявил, что завершение конфликта на Украине может обернуться для Киева территориальными потерями. По его словам, Путин «определенно что-то заберет».